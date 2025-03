Southampton fixe un montant exorbitant pour sa pépite du moment

La démesure à la sauce anglaise.

Dans la triste saison de Southampton , dernier de Premier League avec 18 points de retard sur le premier non relégable, l’étincelle s’appelle Tyler Dibling . Si bien que le jeune ailier de 19 ans et international anglais U19 a été littéralement blindé par son club. Selon The Telegraph , les dirigeants des Saints auraient fixé son prix à un peu moins de 120 millions d’euros . Un moyen assez radical pour faire monter les enchères, alors que Manchester City et Tottenham sont intéressés par son profil.…

TJ pour SOFOOT.com