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Southampton exclu des barrages de Championship !
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 20:45

Southampton exclu des barrages de Championship !

Southampton exclu des barrages de Championship !

Énorme choc en Angleterre. Ce mardi, Southampton a été exclu de la finale des barrages d’accession vers la Premier League par la Ligue anglaise (EFL), dans l’affaire du « spygate. » Reconnus coupable d’espionnage avant la demi-finale des play-offs qui les opposaient à Middlesbrough, les Saints ne disputeront pas la finale de celle-ci, prévu ce samedi contre Hull City.

La commission indépendante dépêchée, après avoir fait sa petite enquête, a reconnu qu’ un membre du staff de Southampton a espionné une séance d’entraînement de Boro avant la double confrontation. Ces derniers ont bien fait de porter réclamation, puisqu’ils sont repêchés pour la finale des barrages, qu’ils joueront donc ce samedi, alors que bon nombre de leurs joueurs étaient « en vacances » depuis une semaine tout pile !…

TJ pour SOFOOT.com

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