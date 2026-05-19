Un coup franc à la Hakan Çalhanoğlu en Belgique

Un coup franc à la Hakan Çalhanoğlu en Belgique

Dans les bizarreries des fins de championnat en Belgique, avec ces systèmes de play-offs qui relèvent plus de la loterie que du mérite sportif, on trouve tout de même quelques pépites. Ce mardi, le banger du soir nous vient d’un Westerlo-Standard de Liège, et l’ouverture du score des locaux signée Doğucan Haspolat .

🚀 | Quel BIJOU de Doğucan Haspolat ! 💎😮‍💨 Regardez #WESSTA dans l'app DAZN. 📲 pic.twitter.com/XBL2S0q7Tl…

TJ pour SOFOOT.com