Un coup franc à la Hakan Çalhanoğlu en Belgique
Dans les bizarreries des fins de championnat en Belgique, avec ces systèmes de play-offs qui relèvent plus de la loterie que du mérite sportif, on trouve tout de même quelques pépites. Ce mardi, le banger du soir nous vient d’un Westerlo-Standard de Liège, et l’ouverture du score des locaux signée Doğucan Haspolat .
🚀 | Quel BIJOU de Doğucan Haspolat ! 💎😮💨 Regardez #WESSTA dans l'app DAZN. 📲 pic.twitter.com/XBL2S0q7Tl…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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