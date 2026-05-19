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Deux Frenchies rendent Arsenal quasi champion d'Angleterre !
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 21:31

Deux Frenchies rendent Arsenal quasi champion d'Angleterre !

Deux Frenchies rendent Arsenal quasi champion d'Angleterre !

Elle est vraiment définitive, cette liste des Bleus ? En attendant, l’épilogue du championnat d’Angleterre est en train de se dessiner ce mardi soir. À la mi-temps, Bournemouth mène 1-0 face à Manchester City , qui doit absolument renverser la situation pour ne pas voir un deuxième couronne lui passer entre les doigts.

Si tout Arsenal retient son souffle, ils ont, il y a quelques minutes, sans doute crié le nom d’Eli Junior Kroupi. L’attaquant français de 19 ans a ouvert le score d’une magnifique frappe brossée, après un service d’un autre Français, Adrien Truffert. En inscrivant son treizième but en championnat, Kroupi rapproche encore un peu plus Arsenal de son rêve : une Premier League pour la première fois depuis 22 ans !

TJ pour SOFOOT.com

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