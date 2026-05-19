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Le Paris FC veut (déjà) déménager
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 21:17

Le Paris FC veut (déjà) déménager

Le Paris FC veut (déjà) déménager

Les Arnault n’ont pas le temps. Maintenu en Ligue 1 la première saison de son retour dans l’élite, le Paris FC veut accélérer son développement. Sous pavillon de la famille Arnault, le club parisien, installé à Jean-Bouin avec une affluence moyenne de plus de 16 000 spectateurs par match cette saison, verrait déjà plus grand que ses murs actuels.

Selon le Parisien , son propriétaire Antoine Arnault est déjà entré en discussions avec Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, pour (déjà) envisager un déménagement vers une enceinte d’une capacité comprise entre 30 000 et 35 000 supporters . Reste de savoir où, quand, comment……

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