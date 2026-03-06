Sous pression, la sélection féminine iranienne a cette fois chanté l’hymne national
Revirement radical. Après être restée silencieuse lors de son premier match de la Coupe d’Asie lundi dernier, l’équipe nationale iranienne a changé d’attitude : lors de la défaite 0-4 contre l’Australie jeudi, les joueuses et les membres du staff ont chanté l’hymne national et ont salué .
W niedawnym meczu z Koreą Płd. 🇰🇷 Iranki 🇮🇷 nie odśpiewały hymnu. Niektórzy pisali, że to nie manifestacja, tylko efekt żałoby/radadanu/zakazu śpiewania hymnu przez kobiety. Oczywiście, że była to manifestacja. A dziś kolejna - zupełnie inna - przed meczem z Australią. 🇦🇺 pic.twitter.com/zHuNFX3vzm…
