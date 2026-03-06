Un club polonais pourrait perdre la course au titre à cause de ses supporters

Victime de leur réputation. Ce samedi à 17h30 est prévu le choc du championnat de D2 polonaise, entre le Slask Wroclaw et le Wisla Cracovie . Les visiteurs, actuellement en tête du classement, pourraient faire un immense pas en direction du titre et de la promotion en Ekstraklasa. Seulement voilà, ils pourraient aussi choisir de ne pas se pointer au match.

Solidarité avec les fans

La raison ? Elle est simple : la direction de Wroclaw a interdit l’accès à son stade aux supporters cracoviens. Par crainte de débordements ? La raison avancée concerne en effet des « mesures de sécurité ». Toujours est-il que cette décision radicale a provoqué l’ire de la direction du Wisla. Celle-ci a indiqué que si l’adversaire ne changeait pas d’avis, le club visiteur ne se présenteraient pas sur la pelouse pour disputer ce match crucial. …

JD pour SOFOOT.com