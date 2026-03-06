 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laval dans le carré final de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 19:40

Laval dans le carré final de la Ligue des champions

Laval dans le carré final de la Ligue des champions

À jamais les premiers ? En renversant le Semey FC en quart de finale retour (2-3), l’Étoile Lavalloise s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour le final four de la Ligue des champions de futsa l, grâce à un succès obtenu dans les derniers instants à l’Abai Arena, au Kazakhstan.

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 ⭐️ Ils l’ont fait ! Nos stellistes s’imposent 3-2 et décrochent leur place au Final Four de Ligue des Champions ! 🤩 Une première dans l’histoire du club, l’histoire continue de s’écrire 🧡🤍 pic.twitter.com/gMU3PDGd4K…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le capitaine lensois prolonge
    Le capitaine lensois prolonge
    information fournie par So Foot 06.03.2026 20:48 

    Les choses sont remises à flots. Florian Sotoca prolonge son contrat avec Lens . L’attaquant de 35 piges arrivait en fin de contrat en juin, et a étiré son contrat jusqu’en juin 2027. Avec 41 pions marqués en 243 parties avec Lens, le pote de Jonathan Gradit est ... Lire la suite

  • La scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 dans les arènes de Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Avec la Russie mais sans Iranien, Milan Cortina lance ses Jeux paralympiques
    information fournie par AFP 06.03.2026 20:32 

    Dans un contexte pesant marqué par le boycott de la cérémonie d'ouverture par sept pays opposés au retour des Russes et par la guerre au Moyen-Orient, les Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina s'ouvrent vendredi en Italie, où le sportif espère reprendre ses ... Lire la suite

  • Report de PSG-Nantes : «Est-ce qu'on a vraiment le choix» interroge Kantari
    Report de PSG-Nantes : «Est-ce qu'on a vraiment le choix» interroge Kantari
    information fournie par So Foot 06.03.2026 20:27 

    Le mot paillasson n’a pas été utilisé. Ahmed Kantari a donné son avis sur le report du PSG-Nantes pour que le PSG prépare idéalement sa double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions. La décision a été prise dans l’intérêt du club de la capitale, mais ... Lire la suite

  • « On connaît bien cette équipe de Pologne », assure Laurent Bonadei
    « On connaît bien cette équipe de Pologne », assure Laurent Bonadei
    information fournie par So Foot 06.03.2026 20:15 

    Attention aux mauvaises surprises. Après avoir débuté leur campagne de qualifications au Mondial 2027 par une victoire poussive face à l’Irlande mardi (1-2), les Bleues reçoivent la Pologne qui a tenu en échec les Pays-Bas lors de la première journée (2-2) ce samedi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank