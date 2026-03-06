Laval dans le carré final de la Ligue des champions

À jamais les premiers ? En renversant le Semey FC en quart de finale retour (2-3), l’Étoile Lavalloise s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour le final four de la Ligue des champions de futsa l, grâce à un succès obtenu dans les derniers instants à l’Abai Arena, au Kazakhstan.

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 ⭐️ Ils l’ont fait ! Nos stellistes s’imposent 3-2 et décrochent leur place au Final Four de Ligue des Champions ! 🤩 Une première dans l’histoire du club, l’histoire continue de s’écrire 🧡🤍 pic.twitter.com/gMU3PDGd4K…

LB pour SOFOOT.com