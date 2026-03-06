On sait quand se jouera le titre de champion de France

L’heure des feux d’artifice. La 29 e journée de Ligue 1 pourrait bien être celle du sacre du champion de France saison 2025-2026 . Les Lensois reçoivent à cette occasion le Paris Saint-Germain au stade Bollaert. Alors que le PSG compte avant la rencontre face à Monaco, qui se disputera ce vendredi soir à 20h45, quatre points d’avance sur le dauphin lensois qui recevra de son côté Metz dimanche.

Rendez-vous le 11 avril à 17 heures

À moins d’un énorme retournement de situation du côté des Parisiens ou des Sang et or, ce seront bien ces deux formations qui resteront en lutte pour le titre pratiquement jusqu’au bout du championnat. Le choc entre les deux équipes se déroulera donc dans deux journées, à savoir le samedi 11 avril à 17h . Il restera après cette rencontre cinq journées à disputer en Ligue 1. Pour le moment Lens compte huit points d’avance sur Lyon, troisième.…

LB pour SOFOOT.com