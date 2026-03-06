 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

On sait quand se jouera le titre de champion de France
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 19:18

On sait quand se jouera le titre de champion de France

On sait quand se jouera le titre de champion de France

L’heure des feux d’artifice. La 29 e journée de Ligue 1 pourrait bien être celle du sacre du champion de France saison 2025-2026 . Les Lensois reçoivent à cette occasion le Paris Saint-Germain au stade Bollaert. Alors que le PSG compte avant la rencontre face à Monaco, qui se disputera ce vendredi soir à 20h45, quatre points d’avance sur le dauphin lensois qui recevra de son côté Metz dimanche.

Rendez-vous le 11 avril à 17 heures

À moins d’un énorme retournement de situation du côté des Parisiens ou des Sang et or, ce seront bien ces deux formations qui resteront en lutte pour le titre pratiquement jusqu’au bout du championnat. Le choc entre les deux équipes se déroulera donc dans deux journées, à savoir le samedi 11 avril à 17h . Il restera après cette rencontre cinq journées à disputer en Ligue 1. Pour le moment Lens compte huit points d’avance sur Lyon, troisième.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un club polonais pourrait perdre la course au titre à cause de ses supporters
    Un club polonais pourrait perdre la course au titre à cause de ses supporters
    information fournie par So Foot 06.03.2026 19:16 

    Victime de leur réputation. Ce samedi à 17h30 est prévu le choc du championnat de D2 polonaise, entre le Slask Wroclaw et le Wisla Cracovie . Les visiteurs, actuellement en tête du classement, pourraient faire un immense pas en direction du titre et de la promotion ... Lire la suite

  • Cheick Doucouré a retrouvé les terrains 14 mois plus tard
    Cheick Doucouré a retrouvé les terrains 14 mois plus tard
    information fournie par So Foot 06.03.2026 18:49 

    Des nouvelles d’un ancien talent de notre Ligue 1. Cheick Doucouré a retrouvé les terrains avec l’équipe réserve de Crystal Palace ce vendredi. Le milieu de terrain malien de 26 ans a joué les 45 premières minutes du match contre Blackburn, dans le cadre de la ... Lire la suite

  • Jeux paralympiques de Milano Cortina 2026
    Entre guerres et boycott, les JO paralympiques d'hiver s'ouvrent à Vérone
    information fournie par Reuters 06.03.2026 18:24 

    Les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 ‌s'ouvrent ce vendredi à Vérone dans une atmosphère lourde plombée par le conflit au Moyen-Orient et la polémique sur la ​présence d'athlètes russes et biélorusses sous leurs couleurs nationales. La France, notamment, ... Lire la suite

  • Fin de l'aventure pour Bonaventura
    Fin de l'aventure pour Bonaventura
    information fournie par So Foot 06.03.2026 18:14 

    Clap de fin. Milieu de terrain polyvalent, notamment passé par l’Atalanta, l’AC Milan et la Fiorentina, Giacomo Bonaventura a annoncé la fin de sa carrière ce jeudi à l’âge de 36 ans . L’ex-international italien (18 sélections, 1 but) était sans club depuis son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank