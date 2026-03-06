« On connaît bien cette équipe de Pologne », assure Laurent Bonadei

Attention aux mauvaises surprises. Après avoir débuté leur campagne de qualifications au Mondial 2027 par une victoire poussive face à l’Irlande mardi (1-2), les Bleues reçoivent la Pologne qui a tenu en échec les Pays-Bas lors de la première journée (2-2) ce samedi au stade Gaston-Gérard de Dijon. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, le sélectionneur tricolore, Laurent Bonadei a fait un point sur l’état de son groupe, ainsi que sur les clés de cette rencontre .

10 000 spectateurs attendus à Dijon

Pour certaines joueuses polonaises, il s’agira d’une rencontre à domicile. En effet, trois d’entre elles évoluent à Dijon : Nadia Krezyman, Gabriela Grzybowska et Dominika Kopinska, sans compter Paulina Dudek et Jagoda Cyraniak qui évoluent respectivement au Paris Saint-Germain et à l’Olympique de Marseille. Une donnée prise en compte par Laurent Bonadei et son staff comme il l’a expliqué : « Il va falloir être vigilants. On est avertis, on va travailler tactiquement sur ça. Mais effectivement, pour elles, c’est un avantage de jouer à domicile. Et pour le club aussi, ça permettra de récupérer les joueuses sans qu’elles aient de longs voyages à faire pour la semaine d’entraînement qui suit. Je ne fais pas une grosse fixation non plus sur l’adversaire. On va dire qu’on a fait une analyse vidéo complète de l’adversaire aujourd’hui (vendredi) . On a Peggy Provost qui a fait aussi un rapport de match. On a visionné plus de 10 ou 15 matches avec les analystes et mes adjoints. On connaît bien cette équipe de Pologne. » …

LB pour SOFOOT.com