 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sous contrat avec un club iranien, Munir El Haddadi a quitté le pays en voiture
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 16:20

Sous contrat avec un club iranien, Munir El Haddadi a quitté le pays en voiture

Sous contrat avec un club iranien, Munir El Haddadi a quitté le pays en voiture

Nouvelles rassurantes.

Voilà quelques mois que l’on avait perdu de vue Munir El Haddadi, l’ancien espoir du Barça, qui avait ensuite écumé plusieurs écuries de Liga. Désormais âgé de 30 ans, le Marocain évolue depuis plusieurs mois à Esteghlal, en première division iranienne. Suite aux récents bombardements américains et israéliens, le joueur a déjà quitté le pays, en prenant la route lui-même. Sur son compte Instagram, il a donné des nouvelles positives. « Hier, nous avions l’intention de quitter le pays par avion, mais nous avons finalement été évacués de l’avion et n’avons pas pu décoller. Le club m’a fourni une voiture pour que je puisse quitter le pays par la route et, grâce à cela, j’ai pu passer la frontière sans problème. Je suis actuellement en sécurité en Turquie et j’arriverai en Espagne dans les prochaines heures. Merci à tous pour votre soutien » , a-t-il écrit dans une story.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Inquiétude sur la tenue de la Finalissima entre l'Argentine et l'Espagne au Qatar
    Inquiétude sur la tenue de la Finalissima entre l'Argentine et l'Espagne au Qatar
    information fournie par So Foot 01.03.2026 16:00 

    On avait presque oublié l’affiche. Alors que le contexte géopolitique au Moyen Orient s’est clairement dégradé depuis samedi après les frappes israéliennes et américaines sur l’Iran, puis les répliques iraniennes sur plusieurs pays de la région, l’incertitude autour ... Lire la suite

  • Coup dur pour le Barça avant le match retour contre l'Atlético
    Coup dur pour le Barça avant le match retour contre l'Atlético
    information fournie par So Foot 01.03.2026 15:40 

    Les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Balayé 4 à 0 au match aller sur la pelouse du Metropolitano, le FC Barcelone est dans l’obligation d’effectuer une remontada afin de poursuivre l’aventure en finale. Ce sera toutefois sans son attaquant star, Robert Lewandowski ... Lire la suite

  • Les clubs de Premier League mécontents de la sortie du rapport de l'UEFA
    Les clubs de Premier League mécontents de la sortie du rapport de l'UEFA
    information fournie par So Foot 01.03.2026 15:23 

    Mauvaise gestion oui, mais chut. Plusieurs clubs anglais , cités dans le rapport de l’UEFA présenté jeudi par son directeur exécutif, Andrea Traverso, lors du sommet « Business of Football » organisé par le Financial Times, sont mécontents de ne pas avoir été informé ... Lire la suite

  • Habib Beye a tranché pour le capitanat
    Habib Beye a tranché pour le capitanat
    information fournie par So Foot 01.03.2026 14:52 

    Ohé ohé capitaine abandonné. Alors que la question a agité toute la sphère marseillaise ces dernières heures après les déclarations de Habib Beye en conférence de presse samedi, Leonardo Balerdi ne sera pas le capitaine olympien face à Lyon ce dimanche soir, selon ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank