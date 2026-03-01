 Aller au contenu principal
À Metz, les supporters grenats ont manifesté contre la direction messine
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 17:41

À Metz, les supporters grenats ont manifesté contre la direction messine

À Metz, les supporters grenats ont manifesté contre la direction messine

Ras-le-bol général.

En marge de la rencontre qui oppose le FC Metz à Brest à Saint-Symphorien ce dimanche après-midi, les principaux groupes de supporters des Grenats – Gruppa et Horda Frénétik – ont manifesté conjointement dans les rues de la ville afin de faire part de leur lassitude quant à l’incapacité des dirigeants messins à maintenir le club durablement en Ligue 1. Un dress code noir complet était de mise, et un cortège parti de la place de la République a chanté et déployé des banderoles, de manière pacifique, jusqu’au stade.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
