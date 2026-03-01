Pour la première d'Antoine Kombouaré, le Paris FC renoue avec la victoire face à Nice
Paris FC 1-0 Nice
But : Munetsi (26 e ) pour le PFC
Expulsion : De Smet (90 e +6) côté Paris FC …
LB pour SOFOOT.com
Ras-le-bol général. En marge de la rencontre qui oppose le FC Metz à Brest à Saint-Symphorien ce dimanche après-midi, les principaux groupes de supporters des Grenats – Gruppa et Horda Frénétik – ont manifesté conjointement dans les rues de la ville afin de faire ...
C'était la fête des 2-1 ce dimanche après-midi en Premier League. Trois matchs prévus à 15 heures, trois 2-1 au compteur. Les équipes à domicile ont fait le boulot, à l'image de Manchester United, qui s'est tout de même mis des bâtons dans les roues. La faute à ...
Patience est mère de toutes les vertus. Interrogé en conférence de presse sur la durée de Kylian Mbappé, l'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a préféré ne pas fixer de délai pour le retour de son attaquant vedette sur les terrains . 🎙️ @AArbeloa17 🎙️ 📺 ...
Nouvelles rassurantes. Voilà quelques mois que l'on avait perdu de vue Munir El Haddadi, l'ancien espoir du Barça, qui avait ensuite écumé plusieurs écuries de Liga. Désormais âgé de 30 ans, le Marocain évolue depuis plusieurs mois à Esteghlal, en première division ...
