Álvaro Arbeloa donne des nouvelles de Kylian Mbappé
Patience est mère de toutes les vertus. Interrogé en conférence de presse sur la durée de Kylian Mbappé, l’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a préféré ne pas fixer de délai pour le retour de son attaquant vedette sur les terrains .
🎙️ @AArbeloa17 🎙️ 📺 Rueda de prensa ➡️ RM Play…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
