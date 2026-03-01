 Aller au contenu principal
Álvaro Arbeloa donne des nouvelles de Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 16:30

Patience est mère de toutes les vertus. Interrogé en conférence de presse sur la durée de Kylian Mbappé, l’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a préféré ne pas fixer de délai pour le retour de son attaquant vedette sur les terrains .

🎙️ @AArbeloa17 🎙️ 📺 Rueda de prensa ➡️ RM Play…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
