Manchester United renverse Crystal Palace, Fulham enfonce Tottenham

C’était la fête des 2-1 ce dimanche après-midi en Premier League.

Trois matchs prévus à 15 heures, trois 2-1 au compteur. Les équipes à domicile ont fait le boulot, à l’image de Manchester United, qui s’est tout de même mis des bâtons dans les roues. La faute à Maxence Lacroix, buteur dès la quatrième minute de la tête sur corner. Fair-play, le Français a relancé à lui tout seul les Red Devils en seconde période en donnant un penalty à United pour avoir accroché Matheus Cunha, ce qui lui a valu au passage un carton rouge. Bruno Fernandes s’est chargé de ramener son équipe à hauteur, puis Benjamin Šeško, titulaire pour la première fois sous Michael Carrick, a donné l’avantage aux Mancuniens d’une superbe tête. United n’a plus perdu en Premier League depuis fin décembre et ce succès lui permet de reprendre la troisième place à Aston Villa.…

