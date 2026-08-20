Souleymane Diawara revient sur ses débuts ratés sur Ligue 1+

Un peu d’honnêteté dans ce monde de brutes, ça ne fait pas de mal. Reconduit dans le casting de Ligue 1+ en tant que consultant au milieu d’une longue liste de recrues, Souleymane Diawara ne s’est pas fait d’illusions au moment de juger son premier exercice au micro . Pour l’ancien international sénégalais, le constat est clair : son premier bilan est « très moyen » avec un métier qu’il a « découvert » et qu’il ne « connaissait pas ».

Un consultant doit regarder les matchs

Hormis ce manque d’expérience, Souley a également avoué à demi-mot qu’il n’était pas trop du genre à passer ses samedis après-midi devant des Angers-Le Havre. Une habitude jugée mauvaise par l’homme, qui avoue s’être vite rendu compte que « quand tu ne regardes pas les matchs, tu ne peux pas être consultant ». …

ABS pour SOFOOT.com