La FIFA avait un nouveau projet lunaire pour un Mondial U15 à 211 équipes

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a discuté avec des investisseurs privés pour étudier la création et la commercialisation d’une Coupe du monde des moins de 15 ans , révèle The Athletic . Inspiré des Little League World Series en baseball, une compétition devenue internationale et vieille de 80 ans qui réunit des enfants de 10 à 12 ans, le tournoi devait faire partie d’un « festival » de football pour les jeunes, réunissant les 211 nations membres. Si ce Mondial U15 aura lieu en Azerbaïdjan, normalement prévu fin octobre pour les garçons, le projet de vente n’a vraisemblablement pas abouti.

Dans les studios d’ESPN, avec des cérémonies à Disney, Israël-Palestine en ouverture et 32 groupes

Pourtant, les vautours ne manquaient pas. Juan Carlos Rodríguez, ancien commissaire de la Fédération mexicaine de football, faisait partie des hommes d’affaires dans le coup, tout comme Todd Boehly, le président de Chelsea, via sa société holding Eldridge Industries. Des discussions ont été menées avec ESPN , diffuseur de longue date de la compétition de minots de baseball, pour organiser le tournoi de foot au sein de certains de leurs studios, situés à proximité des complexes Disney World à Orlando, et la diffuser aux États-Unis. Avec, ce n’est pas une blague, des cérémonies d’ouverture et de clôture dans les parcs à thème de Disney World.…

NB pour SOFOOT.com