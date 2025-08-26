 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Soulagement pour les Nantais : la bière fait son retour aux abords de la Beaujoire
information fournie par So Foot 26/08/2025 à 16:35

Soulagement pour les Nantais : la bière fait son retour aux abords de la Beaujoire

Soulagement pour les Nantais : la bière fait son retour aux abords de la Beaujoire

Touche pas à ma pinte !

Après un combat acharné de la part d’associations de supporters nantais, la bière en vente libre fait son retour aux abords du Stade de la Beaujoire , peut-on apprendre sur un groupe Facebook de supporters canaris. C’est lors de la reprise de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain mi-août que les habitués du stade avaient constaté avec stupeur que l’achat de l’élixir mousseux devait maintenant être accompagné de celui d’un repas.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
