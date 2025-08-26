Soulagement pour les Nantais : la bière fait son retour aux abords de la Beaujoire

Touche pas à ma pinte !

Après un combat acharné de la part d’associations de supporters nantais, la bière en vente libre fait son retour aux abords du Stade de la Beaujoire , peut-on apprendre sur un groupe Facebook de supporters canaris. C’est lors de la reprise de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain mi-août que les habitués du stade avaient constaté avec stupeur que l’achat de l’élixir mousseux devait maintenant être accompagné de celui d’un repas.…

ARM pour SOFOOT.com