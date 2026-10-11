Soudan-Au moins 72 mineurs artisanaux tués dans une frappe aérienne, selon une ONG

Au moins 72 mineurs artisanaux ont été tués samedi lors d'une frappe aérienne dans le nord du Soudan, a déclaré dimanche l'organisation de défense des droits humains Emergency Lawyers, signalant le deuxième incident de ce type en quelques mois.

Emergency Lawyers a attribué cette frappe à l'armée de l'air égyptienne, une affirmation que Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat. L'armée n'a pas fait de commentaires et le ministère égyptien des Affaires étrangères n'a pas réagi à ces informations pour le moment.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et par des associations locales de défense des droits de l'homme, non vérifiées par Reuters, montrent des dizaines de corps éparpillés parmi des décombres et d'autres enveloppés dans des linceuls, ainsi que des mineurs décrivant une frappe aérienne.

Emergency Lawyers a déclaré qu'une telle attaque transfrontalière constituerait une violation du droit international.

Le nord du Soudan connaît un afflux de mineurs artisanaux et voit les mines de fortune se multiplier alors que le conflit opposant les troupes gouvernementales aux Forces de soutien rapide, une organisation paramilitaire, perturbe d'autres sources de revenus et a fait de l'or une source de liquidités majeure.

Selon des experts et des acteurs du secteur, une grande partie de cet or est acheminée clandestinement vers l'Égypte.

Le conflit soudanais s'accompagne d'une recrudescence d'incidents, notamment liés à l'utilisation de drones, qui font de nombreuses victimes.

Selon les Nations unies, 31 personnes ont été tuées vendredi lors d'une frappe de drone sur un camp de déplacés situé dans une zone contrôlée par l'armée dans l'État du Nil Bleu, dans le sud-est du Soudan.

(Nafisa Eltahir, version française Benjamin Mallet)