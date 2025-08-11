Soucieuse de l'avenir de la planète, la fédé espagnole valide un match de la Liga à Miami

« L’écologie, on s’en fout », épisode 267.

L’Italie avait eu l’idée du siècle d’organiser un AC Milan-Côme à Perth en Australie, cette fois c’est LaLiga qui a décidé de brillamment innover. Lundi, la fédération espagnole de football a donné son accord pour qu’un match de LaLiga se déroule… aux États-Unis . Ce sera lors de la 17 e journée du championnat espagnol, qui opposera le FC Barcelone à Villarreal . Dans un communiqué, la RFEF a affirmé qu’elle allait transmettre la requête à l’UEFA, afin que la rencontre puisse se jouer le 20 décembre prochain dans le stade Hard Rock Stadium de Miami, antre des anciens Culés Messi, Suarez, Alba et Busquets.…

