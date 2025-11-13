Søren Lerby, l’homme qui a joué le même jour deux matchs dans deux pays différents

Søren Lerby, l’homme qui a joué le même jour deux matchs dans deux pays différents

Certains n’arrivent même pas à se brosser les dents deux fois par jour.

Le 13 novembre 1984, il y a tout juste 40 ans, Søren Lerby, alors milieu offensif danois du Bayern Munich , s’est retrouvé face à un dilemme typique de l’époque : jouer un match crucial de qualification pour la Coupe du monde 1986 avec sa sélection nationale à Dublin, ou rentrer en Allemagne pour disputer un huitième de finale de Coupe d’Allemagne face à Bochum. Lerby, lui, a refusé de choisir et a joué les deux. …

SF pour SOFOOT.com