information fournie par So Foot • 15/03/2025 à 17:34

Sonia Bompastor remporte son premier trophée avec Chelsea

Voir la vie en bleu.

Ce samedi, Chelsea a remporté la Coupe de la ligue féminine en venant à bout de Manchester City en finale (2-1). Les Blues ont pu compter sur un pion de Mayra Ramírez (1-0, 8e) et un but contre son camp de Yui Hasegawa (2-1, 77e) pour l’emporter, alors que la Japonaise Aoba Fujino avait égalisé peu après l’heure de jeu (1-1, 64 e ). Les P ensioners soulèvent le trophée – créé en 2011 – pour la troisième fois de leur histoire, après leurs succès en 2020 et 2021.…

FL pour SOFOOT.com