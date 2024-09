Sogenial Immobilier présente « IMMO REMPLOI 1 », son fonds de capitalisation innovant, éligible au dispositif 150-0 B ter

Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion de l'épargne investie en immobilier, renforce son expertise dans les clubs Deals et présente « IMMO REMPLOI 1 ». Ce fonds pur immobilier et diversifié est conçu pour s'adapter à toutes les fluctuations du marché grâce à une stratégie « value added » visant à revaloriser le patrimoine immobilier. Cette approche a pour objectif de maximiser la création de valeur pour nos investisseurs tout au long du cycle d'investissement.

Une opportunité sur-mesure pour les investisseurs

Ce fonds professionnel multi-actifs pan-européens offre une opportunité particulièrement attrayante pour les investisseurs à la recherche de solutions sur-mesure alliant un couple rendement/risque maîtrisé, tout en bénéficiant des avantages fiscaux du dispositif de l'apport-cession (art. 150-0 B ter du CGI).