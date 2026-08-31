Ousmane Dembélé sur le point de prolonger au PSG ?

« Et Ousmane, contrat en or ! » La fin du feuilleton se rapproche. Attendue depuis plusieurs semaines, la prolongation d’Ousmane Dembélé au PSG serait bouclée selon les informations de Canal+ et L’Equipe . Sous contrat jusqu’en 2028, le Ballon d’Or serait ainsi sur le point de prolonger son bail jusqu’à l’été 2030 . Un accord aurait en effet été trouvé sans mettre à mal la nouvelle politique salariale du club.

Marquer l’histoire en Europe avant de quitter le continent ?

Homme fort des deux Ligues des champions remportées par le club de la capitale ces deux dernières saisons, le n°10 parisien se donne ainsi l’opportunité de continuer à écrire l’histoire du football français. Avant de s’envoler pour des destinations plus exotiques, alors qu’il aura 33 ans à la fin de son contrat ?…

TB pour SOFOOT.com