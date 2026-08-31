Des joueurs brésiliens visés par un coup de filet de la police brésilienne
Remake de La Cité de Dieu ? La police de Rio Janeiro a récemment lancé une importante opération de perquisitions et d’enquêtes dans le cadre de la lutte contre le trafic d’armes et d’explosifs dans la région . Le nom d’un premier concerné par l’affaire est vite tombé. Bingo : il s’agit d’un joueur de Serie A brésilienne. Globo rapporte que le domicile du buteur du Vasco da Gama, David Corrêa, s’est fait perquisitionner ce lundi 31 août dans le cadre de cette opération .
D’autres opérations concernent le foot local
Le média brésilien est également en mesure de confirmer qu’ un joueur de Santos, non identifié, a été arrêté par la police brésilienne et que la prochaine étape des enquêteurs serait une perquisition du club de Jacarepaguá, équipe de quartier de Rio de Janeiro.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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