Des joueurs brésiliens visés par un coup de filet de la police brésilienne

Remake de La Cité de Dieu ? La police de Rio Janeiro a récemment lancé une importante opération de perquisitions et d’enquêtes dans le cadre de la lutte contre le trafic d’armes et d’explosifs dans la région . Le nom d’un premier concerné par l’affaire est vite tombé. Bingo : il s’agit d’un joueur de Serie A brésilienne. Globo rapporte que le domicile du buteur du Vasco da Gama, David Corrêa, s’est fait perquisitionner ce lundi 31 août dans le cadre de cette opération .

D’autres opérations concernent le foot local

Le média brésilien est également en mesure de confirmer qu’ un joueur de Santos, non identifié, a été arrêté par la police brésilienne et que la prochaine étape des enquêteurs serait une perquisition du club de Jacarepaguá, équipe de quartier de Rio de Janeiro.…

ABS pour SOFOOT.com