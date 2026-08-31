Faut-il déjà s'enflammer sur Paris Brunner ?

On dirait un cadeau tombé du ciel. Folarin Balogun sur le départ, Mika Biereth en plein syndrome de la page blanche ou encore Matthis Abline pas encore prêt et pourtant, l'AS Monaco s'est trouvé un buteur providentiel. Projeté en pleine lumière par son doublé contre l'OM, Paris Brunner peut-il être plus que le tube de l'été ?

Cela ressemblerait presque à une tradition. Début avril, Folarin Balogun faisait chavirer Louis-II (autant que faire ce peut) d’un sublime piqué pour offrir la victoire à Monaco face à ce même OM. Quelques mois plus tard, l’Américain est sagement resté en tribunes, dans l’attente d’un départ inéluctable. Mais la relève a été assurée par un jeune attaquant de 20 ans sorti de nulle part. Accélération supersonique, feinte de frappe pour envoyer Geoffrey Kondogbia sur Tatooine, crochet sur CJ Egan-Riley et finition tout en lucidité : Paris Brunner a trouvé son propre style pour imposer sa tronche sur l’affiche. Celle d’un tube de l’été voué à rentrer dans le rang, ou bien plutôt d’une future référence du poste ?

Ici c’est Paris

Déjà auteur de l’ouverture du score d’un joli coup de casque, Brunner est devenu en l’espace de 90 minutes l’un des nouveaux visages à suivre de la Ligue 1. Tout ça à quelques jours d’un déplacement dans la capitale, où son ASM se présentera en leader du championnat. « C’était un gros combat face à Kondogbia. Sur le deuxième but, j’ai vu que j’avais l’espace derrière moi, j’ai tourné autour de lui puis j’ai tenté ma chance. J’en ai déjà marqué de plus jolis chez les jeunes, mais celui-là est plus important », savourait-il après coup dans les travées du stade. Après cinq caramels en six matchs de préparation (dont une tête de la victoire à Anfield) et deux autres en barrages de C4 face au Górnik Zabrze, il y a de quoi avoir le sourire.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com