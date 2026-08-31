Folarin Balogun pourrait atterrir dans le ventre mou de Premier League

C’est balo. Folarin Balogun pourrait bientôt y voir plus clair quant à son nouveau club. Malgré la grosse vente de Maghnes Akliouche, l’AS Monaco, dont la masse salariale a été encadrée par la DNCG, est toujours à la recherche d’un autre chèque conséquent. Ce n’est plus Tottenham mais Everton qui pourrait le lui offrir pour s’attacher les services de l’attaquant étatsunien, rapporte ce lundi The Athletic , ajoutant que les derniers 13 e de Premier League ont entamé les pourparlers avec le club de la Principauté.

Everton attend une vente avant de faire chauffer la carte

« Il y a des conversations par rapport à Balogun, c’est pour ça qu’on a signé Abline , reconnaissait ce dimanche soir Thiago Scuro, le directeur général de l’ASM, au micro de Ligue 1+ . On est prêts à continuer avec nos qualités si Balo part. On va le savoir très tôt. Puis on finira la construction du groupe de Filipe (Luís). » …

NB pour SOFOOT.com