Sofiane Boufal renforce les rangs d'un candidat au maintien en Ligue 1
Il est arrivé à bon port. Sofiane Boufal est un joueur du Le Havre. Libre depuis la fin de son contrat à l’Union saint-gilloise, l’international marocain (32 ans) a signé jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Zéro indemnité, mais un profil bien identifié (et encore aperçu contre l’OM en Ligue des champions) : percussion, créativité, vécu de la Ligue 1 et capacité à faire basculer un match sur un contrôle orienté. Didier Digard cherchait un joueur capable d’apporter autre chose que des centres au second poteau, il l’a trouvé.
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
