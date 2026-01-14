 Aller au contenu principal
Au fait, qui sont les meilleurs clubs formateurs cette saison ?
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 14:17

En voilà une bonne question. Dans sa dernière lettre hebdomadaire publiée ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a recensé les clubs ayant formé le plus grand nombre de joueurs alignés dans les cinq grands championnats cette saison. « Les clubs formateurs sont définis comme les premiers où les joueurs sont restés au moins trois ans entre 15 et 21 ans », précise le groupe de recherche. Avec 40 joueurs formés à la Masia ayant été alignés par des clubs du Big 5 cette saison, le FC Barcelone caracole en tête. Il est suivi de son rival madrilène, qui en a formé 35.

Le PSG et Rennes dans le top 5, l’OL en recul

Deux clubs français viennent ensuite au classement : le PSG (31) et le Stade rennais (29). Si le PSG confirme la qualité de sa formation sur le long terme (il est également 3 e si l’on élargit la période d’étude aux cinq ou aux dix dernières années), le club breton est en forte progression : sur les cinq dernières années, il ne se classe que 8 e . Plutôt Doué ! De son côté, l’Olympique lyonnais est en recul : alors qu’il est le 4 e plus gros club formateur sur les cinq et dix dernières années, il pointe à la 11 e place cette saison (21 joueurs).…

