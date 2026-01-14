Ces statistiques le prouvent : Rayan Cherki est un glouton

Opération séduction réussie. En plus d’attirer et de faire lever les foules dans les stades, Rayan Cherki s’affirme comme un véritable meneur offensif de l’autre côté de la Manche. Auteur d’un but de grande classe contre Newcastle en League Cup (victoire 2-0 de Manchester City), le natif de Lyon se meut en maître à jouer des Citizens . Le nouveau génie de Manchester s’éclate, et il régale aussi les fous de chiffres.

Cherki, la nouvelle terreur des défenses anglaises

Comme le rapporte OptaJean sur X, la magie Cherki frappe toutes les 74 minutes en 2025-2026 toutes compétitions confondues. L’international français détient le meilleur ratio du Top 5 européen pour un joueur ayant disputé au moins 900 minutes de jeu. En 1332 minutes, le dribbleur, qui réfute pourtant « être un mec de stats » , a scoré 7 fois et délivré 11 passes décisives.…

SW pour SOFOOT.com