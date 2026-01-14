Mauro Icardi rate deux penaltys en deux minutes avec Galatasaray
Un récidiviste… L’Argentin Mauro Icardi a offert un petit moment de surréalisme mardi soir en Coupe de Turquie, face à Fethiyespor (D2). L’attaquant de Galatasaray a raté deux penalties consécutifs , après une main sifflée dans la surface à la 35 e , .
💥 MAURO ICARDI, 2 KERE KULLANDIĞI PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI! 🦁 Galatasaray, 35. dakikada penaltı kazandı. ❌ Mauro Icardi, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. 📺 37. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla penaltı tekrar edildi. ❌ Mauro Icardi, 38.… pic.twitter.com/U4IMPnh2Nr…
