 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mauro Icardi rate deux penaltys en deux minutes avec Galatasaray
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 13:07

Mauro Icardi rate deux penaltys en deux minutes avec Galatasaray

Mauro Icardi rate deux penaltys en deux minutes avec Galatasaray

Un récidiviste… L’Argentin Mauro Icardi a offert un petit moment de surréalisme mardi soir en Coupe de Turquie, face à Fethiyespor (D2). L’attaquant de Galatasaray a raté deux penalties consécutifs , après une main sifflée dans la surface à la 35 e , .

💥 MAURO ICARDI, 2 KERE KULLANDIĞI PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI! 🦁 Galatasaray, 35. dakikada penaltı kazandı. ❌ Mauro Icardi, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. 📺 37. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla penaltı tekrar edildi. ❌ Mauro Icardi, 38.… pic.twitter.com/U4IMPnh2Nr…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Au fait, qui sont les meilleurs clubs formateurs cette saison ?
    Au fait, qui sont les meilleurs clubs formateurs cette saison ?
    information fournie par So Foot 14.01.2026 14:17 

    En voilà une bonne question. Dans sa dernière lettre hebdomadaire publiée ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a recensé les clubs ayant formé le plus grand nombre de joueurs alignés dans les cinq grands championnats cette saison. « Les clubs formateurs ... Lire la suite

  • Ces statistiques le prouvent : Rayan Cherki est un glouton
    Ces statistiques le prouvent : Rayan Cherki est un glouton
    information fournie par So Foot 14.01.2026 13:12 

    Opération séduction réussie. En plus d’attirer et de faire lever les foules dans les stades, Rayan Cherki s’affirme comme un véritable meneur offensif de l’autre côté de la Manche. Auteur d’un but de grande classe contre Newcastle en League Cup (victoire 2-0 de ... Lire la suite

  • Antonio Arena, 16 ans et déjà décisif pour la Roma
    Antonio Arena, 16 ans et déjà décisif pour la Roma
    information fournie par So Foot 14.01.2026 12:55 

    Quand certains à 16 ans tiennent les murs du foyer de leur lycée, d’autres marquent au stade Olimpico… Face au Torino mardi soir, Antonio Arena a trouvé le chemin des filets pour l’AS Roma lors de sa première apparition avec l’équipe A , une minute seulement après ... Lire la suite

  • Sofiane Boufal renforce les rangs d'un candidat au maintien en Ligue 1
    Sofiane Boufal renforce les rangs d'un candidat au maintien en Ligue 1
    information fournie par So Foot 14.01.2026 12:40 

    Il est arrivé à bon port. Sofiane Boufal est un joueur du Le Havre. Libre depuis la fin de son contrat à l’Union saint-gilloise, l’international marocain (32 ans) a signé jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Zéro indemnité, mais un profil bien identifié (et encore ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank