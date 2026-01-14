Antonio Arena, 16 ans et déjà décisif pour la Roma

Quand certains à 16 ans tiennent les murs du foyer de leur lycée, d’autres marquent au stade Olimpico… Face au Torino mardi soir, Antonio Arena a trouvé le chemin des filets pour l’AS Roma lors de sa première apparition avec l’équipe A , une minute seulement après son entrée en jeu.

Ce coup de tête ne suffira pas aux Giallorossi pour éviter l’élimination dès les huitièmes de finale de la Coppa Italia (2-3) mais ce but est une promesse pour l’avenir . Chose que semble valider son entraîneur Gian Piero Gasperini au micro de Sky : « C’est un joueur qui possède un grand esprit de compétition malgré son jeune âge. Il déborde d’énergie et n’a pas peur de s’exposer. » …

JE pour SOFOOT.com