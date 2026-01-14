Antonio Arena, 16 ans et déjà décisif pour la Roma
Quand certains à 16 ans tiennent les murs du foyer de leur lycée, d’autres marquent au stade Olimpico… Face au Torino mardi soir, Antonio Arena a trouvé le chemin des filets pour l’AS Roma lors de sa première apparition avec l’équipe A , une minute seulement après son entrée en jeu.Post Instagram Voir sur instagram.com
Ce coup de tête ne suffira pas aux Giallorossi pour éviter l’élimination dès les huitièmes de finale de la Coppa Italia (2-3) mais ce but est une promesse pour l’avenir . Chose que semble valider son entraîneur Gian Piero Gasperini au micro de Sky : « C’est un joueur qui possède un grand esprit de compétition malgré son jeune âge. Il déborde d’énergie et n’a pas peur de s’exposer. » …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
