PSG : deux gros retours contre Chelsea, un cadre offensif laissé sur le banc
La bonne formule pour inquiéter les Blues ? Comme pressenti, Ousmane Dembélé sera bien titulaire côté PSG ce mercredi soir , pour le huitième aller de Ligue des champions contre Chelsea. Entré en jeu vendredi dernier face à Monaco, le Ballon d’or 2025 va débuter, le staff parisien le jugeant apte à 100% malgré ses nombreuses petits blessures à répétition cette année.
📋-⚔️ pic.twitter.com/7aLvZ6nbkY…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer