PSG : deux gros retours contre Chelsea, un cadre offensif laissé sur le banc
11/03/2026 à 20:11

La bonne formule pour inquiéter les Blues ? Comme pressenti, Ousmane Dembélé sera bien titulaire côté PSG ce mercredi soir , pour le huitième aller de Ligue des champions contre Chelsea. Entré en jeu vendredi dernier face à Monaco, le Ballon d’or 2025 va débuter, le staff parisien le jugeant apte à 100% malgré ses nombreuses petits blessures à répétition cette année.

TJ pour SOFOOT.com

