Arsenal : une paire 100% française en défense centrale la saison prochaine ?
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 19:51

Arsenal veut encore bétonner derrière. Déjà bien fournis en défense avec William Saliba, Gabriel ou encore Piero Hincapié, les Gunners penseraient déjà à se renforcer davantage l’été prochain. Dans cette mission, les dirigeants londoniens auraient ciblé un visage bien connu : celui de Castello Lukeba , qui serait depuis le mois de février régulièrement suivi par des émissaires anglais, avance L’Équipe . Ce qui veut dire que l’on est pas à l’abri de voir une charnière bleu, blanc et rouge la saison prochaine à Arsenal, s’il rejoint la même équipe que Saliba.

Si on a tendance à l’oublier avec l’impressionnant vivier français au poste de défenseur central, l’ancien Lyonnais mène tranquillement sa route du côté de Leipzig. Titulaire depuis trois saisons maintenant avec le club de la firme Red Bull, Lukeba a parfois été freiné par des blessures mais a toujours su récupérer sa place. Friands de plus-values intéressantes, les dirigeants allemands attendraient entre 60 et 70 millions d’euros pour discuter de leur défenseur .…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
