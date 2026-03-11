 Aller au contenu principal
Un syndicat propose de rééquilibrer les coupes d'Europe via la redistribution des richesses
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 19:28

Des coupes d’Europe trop monotones ? C’est ce qu’affirme le syndicat UEC (Union des clubs européens), qui propose à l’UEFA d’adopter un nouveau modèle de répartition des revenus entre les écuries européennes . L’objectif, mieux répartir les gains entre les différents clubs d’Europe afin que ce ne soient pas tout le temps les mêmes qui partagent la tête d’affiche dans les différentes compétitions, tant en Ligue des champions qu’en Conférence Ligue.

Des gains reversés d’abord aux championnats ?

Le syndicat, crée en 2023, souligne qu’aujourd’hui 74% des gains de l’UEFA sont versés au clubs participants à la C1, 17% en C3 et seulement 9% pour la C4. Dans sa proposition, l’UEC veut revoir cette répartition jugée inégale à 50, 30 et 20%. Pour faire ruisseler tout ça sur l’ensemble des clubs des différents championnats, il avance également l’idée que l’UEFA paye proportionnellement les clubs et non uniquement les clubs qualifiés, et que cet argent passe d’abord par les championnats (en l’occurence, la LFP en France).…

TJ pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank