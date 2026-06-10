Sochaux-ASSE en J1 et le retour du derby lorrain : le calendrier de la Ligue 2

Sochaux-ASSE en J1 et le retour du derby lorrain : le calendrier de la Ligue 2

La Farmer’s League de la Farmer’s League commence au trot, avant les « grosses » affiches. Le calendrier du championnat de Ligue 2 vient d’être dévoilé ce mercredi et la première journée réserve dès le 8 août une affiche historique du football français : Sochaux – Saint-Étienne , à Auguste-Bonal.

Le FC Nantes commencera sa première saison en Ligue 2 depuis 2012-2013 par la réception, à huis clos à cause des incidents lors de la dernière journée de Ligue 1, du Red Star, 4 e du dernier exercice et éliminé en play-offs d’accession par Rodez. Le club aveyronnais accueillera lui Laval pour l’ouverture du championnat, maintenu en barrages.…

NB pour SOFOOT.com