Ligue 1+ dévoile ses nouveaux tarifs pour la saison 2026-2027

Il faudra remettre la main au pot. Alors qu’elle s’apprête à récupérer l’intégralité des matchs du championnat de France pour la saison prochaine et à accueillir la Ligue 3, Ligue 1+ vient d’annoncer ses nouveaux tarifs pour suivre la Farmers League et le troisième échelon du football français. Il faudra compter 16,99 euros par mois (engagement 1 an) pour les personnes déjà abonnées la saison passée, et 19,99 € par mois (engagement 1 an) pour ceux qui rejoignent l’aventure . Les deux pass permettront de regarder sur deux écrans simultanément le plus sexy des championnats et le combat de boue qui s’annonce en troisième division.

UNE OFFRE IMMANQUABLE 🙏 pic.twitter.com/C0ZTaWWl3r…

TC pour SOFOOT.com