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Didier Deschamps monte au créneau pour défendre Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 17:33

Didier Deschamps monte au créneau pour défendre Kylian Mbappé

Didier Deschamps monte au créneau pour défendre Kylian Mbappé

Ô Capitaine mon capitaine. Non, ce n’est pas le cercle des poètes disparus qui est venu soutenir le capitaine des Bleus, Kylian Mbapp é, à quelques jours du début de la Coupe du monde. Dans un entretien avec The Guardian , Didier Deschamps a évoqué l’adaptation progressive du numéro 10 dans son rôle de leader et son importance dans le vestiaire de l’équipe de France : « Il assume ce leadership à l’extérieur, sur le terrain également, et il sait que lorsqu’il parle, il ne parle pas en son propre nom, mais il parle aussi au nom de tous les joueurs. » Une vraie voix pour le vestiaire qui ne représente pas uniquement sa personne et qui n’hésite pas à donner son avis, n’en déplaise à Jordan.

Un neuf à sa place

Outre la voix et le caractère de Mbappé, DD s’est également exprimé sur le positionnement du Kyks . Une chose est claire : si faire jouer Mbappé en neuf est idiot, alors ils sont nombreux à l’être. « Je dois être stupide, et il a dû y avoir beaucoup de gens stupides qu’il a eus comme entraîneurs pour le mettre à la pointe de l’attaque au sein des équipes où il a joué … au cours des deux dernières années au Real et sa dernière année au PSG … cela fait trois ans qu’il a joué dans une position centrale » , a déclaré Deschamps.…

TC pour SOFOOT.com

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