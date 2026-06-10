Une manifestation devrait avoir lieu lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026

Une manifestation devrait avoir lieu lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026

La sécurité avant tout. À travers un communiqué adressé aux médias, Amnesty International a prévenu de l’organisation d’une manifestation en amont de la rencontre d’ouverture du Mondial entre le Mexique et l’Afrique du Sud , ce jeudi.

En effet, un collectif de femmes recherchant leurs proches disparus, souvent enrôlés de force dans des cartels de la drogue, voire même tragiquement assassinés pour y avoir résisté, devrait se réunir à quelques encablures du stade Azteca. L’ONG appelle à ce que les manifestantes soient « protégées et entendues ». …

EM pour SOFOOT.com