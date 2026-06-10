Une manifestation devrait avoir lieu lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026
La sécurité avant tout. À travers un communiqué adressé aux médias, Amnesty International a prévenu de l’organisation d’une manifestation en amont de la rencontre d’ouverture du Mondial entre le Mexique et l’Afrique du Sud , ce jeudi.
En effet, un collectif de femmes recherchant leurs proches disparus, souvent enrôlés de force dans des cartels de la drogue, voire même tragiquement assassinés pour y avoir résisté, devrait se réunir à quelques encablures du stade Azteca. L’ONG appelle à ce que les manifestantes soient « protégées et entendues ». …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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