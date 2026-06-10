Le Havre a le feu vert de la DNCG pour la première fois depuis 2023

Le Havre a le feu vert de la DNCG pour la première fois depuis 2023

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les Ciel et Marine. Prolongation de Didier Digard, arrivée de Demba Ba comme directeur sportif : les supporters havrais ont de quoi célébrer. Et quoi de mieux pour préparer la saison que de sortir d’une audition devant la DNCG sans la moindre sanction ?

DNCG : aucune restriction pour le Havre Athletic Club.…

MJ pour SOFOOT.com