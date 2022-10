Sobriété énergétique : "la cuisson passive" permettrait de réduire 80% des émissions carbone dans la cuisine, selon Barilla

( Ritzau Scanpix / IDA MARIE ODGAARD )

Face à la nécessité de sobriété énergétique, la marque Barilla conseille, pour faire cuire les pâtes, la "cuisson passive", comme l'a repéré BFM Business jeudi 20 octobre.

Comment faire des économies d'énergie en cuisine ? Pour la cuisson des pâtes, la marque Barilla a un conseil : la "cuisson passive", comme l'a repéré BFM Business. Il suffit de mettre ses pâtes dans l'eau bouillante et de couper le feu 2 minutes après les y avoir placées, avec un couvercle pour garder la chaleur.

La marque a même publié un guide avec les différents temps de "cuisson passive" selon les pâtes choisies. Pour les spaghetti, ce sera donc 2 minutes de cuisson puis 9 minutes feux éteints, pour les fusillis : 2 minutes puis 11 minutes, ou encore les farfalles : 2 minutes puis 12 minutes. D'après Barilla, ce type de cuisson permettrait de réduire 80% des émissions carbone liées à la cuisine, toujours selon BFM Business.

Le conseil avait déjà été suggéré par le prix Nobel de physique, Giorgio Parisi, quelques mois plus tôt : "Dès que l'eau arrive à ébullition, on verse les pâtes et on baisse immédiatement le gaz au minimum du minimum, ce qui permet d'en consommer le moins possible. On peut aussi totalement le couper, les pâtes vont cuire quand même mais, dans les deux cas, n'oubliez pas de laisser le couvercle sur la casserole. C'est lui qui conserve la chaleur et permet la cuisson ", expliquait le physicien italien, selon Le Figaro.