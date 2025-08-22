Allemagne: Le ministre des Finances prévient d'un trou de €30 mds dans le budget de 2027

Le ministre allemand des finances, M. Klingbeil, présente le budget pour 2026

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a demandé aux ministères de préparer des plans d'économies significatifs afin de combler un trou de plus de 30 milliards d'euros dans le budget de 2027, selon une lettre consultée par Reuters vendredi.

Le gouvernement allemand a approuvé en juillet un projet de budget 2026 marqué par des investissements records et un triplement du recours à l'emprunt par rapport à l'an dernier, dans le but de renforcer les infrastructures et la défense.

Lars Klingbeil a averti que les pressions budgétaires augmenteraient à partir de 2027 et appelé à un "examen complet des tâches et des dépenses".

La stratégie d'assainissement des finances publiques du gouvernement allemand repose à la fois sur une stimulation de l'activité économique par des investissements publics records et des mesures d'incitation en faveur du capital privé, ainsi que sur des réductions structurelles de dépenses.

Lars Klingbeil a proposé de réaliser, dans le budget 2027, des économies représentant au moins 1% des dépenses fédérales.

"Tout ce qui est souhaitable n’est pas nécessairement finançable", écrit le ministre dans sa lettre. "Nous devons établir des priorités claires."

Le ministère des Finances réunira les secrétaires d’État début septembre afin de discuter des mesures à adopter pour le budget 2027 et le plan financier à l’horizon 2030.

(Rédigé par Maria Martinez, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)