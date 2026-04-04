Slot ne désespère pas avant de défier le PSG

The Revenant ? Humilié par Manchester City ce samedi, Liverpool arrivera au Parc des Princes mercredi avec des doutes plein la tête. Les Reds peuvent au moins espérer une chose : le retour d’Alexander Isak . Victime d’une fracture du péroné le 20 décembre , le Suédois a repris l’entraînement jeudi. Arne Slot espérait qu’il soit sur le banc contre City , mais le staff médical, le staff technique et le joueur ont finalement conclu qu’il valait mieux qu’il effectue « quelques séances supplémentaires » , dixit le coach, « plutôt que de se lancer immédiatement dans un match comme celui-ci » , avec potentiellement des prolongations.

« À présent, j’espère – encore une fois, j’espère – qu’il sera disponible pour mercredi, mais aujourd’hui, c’était trop tôt pour lui » , a expliqué Slot au micro de TNT Sports. Ce ne serait pas de trop, d’autant que le PSG réussit plutôt bien à Isak en Ligue des champions. En 2023, Newcastle avait humilié les Parisiens à domicile (4-1), avant de prendre un point au Parc des Princes (1-1) grâce à un but… d’Alexander Isak.…

QB pour SOFOOT.com