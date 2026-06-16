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Skechers lance la Razor 2 et le Sunset Pack : une nouvelle génération de chaussures de football ultralégères
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 10:58

Skechers lance la Razor 2 et le Sunset Pack : une nouvelle génération de chaussures de football ultralégères

Skechers lance la Razor 2 et le Sunset Pack : une nouvelle génération de chaussures de football ultralégères

Inspiré des couchers de soleil de Los Angeles, le Sunset Pack de Skechers Football mêle style audacieux et culture foot, porté par des stars comme Harry Kane à l’aube d’un été brûlant.

À l’approche d’un été marqué par le plus grand rendez-vous du football mondial en Amérique du Nord, Skechers Football passe à l’offensive avec une proposition qui dépasse le simple cadre du terrain. Avec la Razor 2 et sa collection Sunset Pack, la marque américaine injecte une vraie dimension lifestyle dans l’univers des crampons.

Couleurs chaudes, dégradés flamboyants, silhouettes affûtées : la collection puise son inspiration dans les couchers de soleil iconiques de Los Angeles, entre culture urbaine et esthétique californienne. Une signature visuelle forte qui tranche avec les codes traditionnels du football.…

SF pour SOFOOT.com

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