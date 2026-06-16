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Podcast : Footox vous spoile France-Sénégal !
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 12:31

Podcast : Footox vous spoile France-Sénégal !

Podcast : Footox vous spoile France-Sénégal !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles.…

AC pour SOFOOT.com

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