Belgique-Égypte, c’est mieux que Camping

Bah alors, on n’attend pas la Belgique ? Alors oui, Camping est un classique du cinéma d’auteur français. Franck Dubosc, Gérard Lanvin ou encore Mathilde Seigner, on a là le gratin du grand écran hexagonal. Et ce lundi soir, le film réalisé par Fabien Onteniente a rassemblé 1 712 000 personnes devant la petite lucarne et TF1. Sauf que le cinéma, c’est bien. Mais le foot, c’est mieux.

24,5 % des parts d’audiences pour Belgique-Egypte

Avec 24,5 % des parts d’audience, le match Belgique – Égypte a été regardé par 4 125 000 d’amateurs du ballon rond, soit plus du double de Camping, faisant de lui le programme le plus suivi de ce lundi soir, d’après Toute la télé . En vrai, son principal adversaire, c’était Meurtres au paradis sur France 2, qui a comptabilisé 2 670 000 de spectateurs.…

EM pour SOFOOT.com