Le PSG condamné aux prud'hommes à verser plusieurs millions à Mbappé
On ne lave plus le linge sale en famille.
Un mois après une audience électrique devant le conseil des prud’hommes de Paris, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont fixés. Ce mardi, le club a été condamné à verser environ 61 millions d’euros à son ancien joueur , d’après les informations de RMC Sport.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
