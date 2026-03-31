Le cauchemar continue pour l'Italie, éliminée en Bosnie
Bosnie-Herzégovine 1-1 (4-1 T.A.B.) Italie
Buts : Tabaković (79 e ) // Kean (15 e )
Exclusion : Bastoni (41 e ) …
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le cauchemar continue pour l'Italie, éliminée en Bosnie
Buts : Tabaković (79 e ) // Kean (15 e )
Exclusion : Bastoni (41 e ) …
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La liste des invités est presque au complet. Quatre nouvelles nations ont obtenu leur ticket pour la Coupe du monde 2026 ce mardi, et dix groupes sur douze sont désormais connus . La Tchéquie rejoint le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud dans un groupe ... Lire la suite
Tchéquie 2-2 (3-1 T.A.B.) Danemark Buts : Šulc (3 e ), Krejčí (100 e ) // Andersen (72 e ), Høgh (111 e ) Le paradis est Pavel de bonnes intentions. Absente depuis 2006, la Tchéquie va enfin rejouer une Coupe du monde. Crucifiée en prolongation des demi-finales ... Lire la suite
Il y aura au moins un Italien à la Coupe du monde. La Turquie, dirigée par Vincenzo Montella, a obtenu sa qualification sur la pelouse du Kosovo ce mardi (0-1). Fisnik Asllani aurait pu devenir un héros national avec sa frappe aux 20 mètres, détournée par Uğurcan ... Lire la suite
Angleterre 0-1 Japon But : Mitoma (23 e ) pour les Japonais Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com
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