La Tchéquie passe aux tirs au but

Tchéquie 2-2 (3-1 T.A.B.) Danemark

Buts : Šulc (3 e ), Krejčí (100 e ) // Andersen (72 e ), Høgh (111 e )

Le paradis est Pavel de bonnes intentions. Absente depuis 2006, la Tchéquie va enfin rejouer une Coupe du monde. Crucifiée en prolongation des demi-finales des barrages en 2022, l’équipe de Tomáš Souček a eu le mot de la fin face au Danemark ce mardi. Pavel Šulc a parfaitement lancé la rencontre, à la suite d’un corner, en plaçant une reprise imparable à l’entrée de la surface (1-0, 3 e ) . Les Danois ont fini par recoller sur un coup franc, où Joachim Andersen a devancé la sortie de Matej Kovar du bout du crâne (1-1, 72 e ) .…

QB pour SOFOOT.com