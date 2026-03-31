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La composition des groupes du Mondial
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 23:51

La composition des groupes du Mondial

La composition des groupes du Mondial

La liste des invités est presque au complet. Quatre nouvelles nations ont obtenu leur ticket pour la Coupe du monde 2026 ce mardi, et dix groupes sur douze sont désormais connus . La Tchéquie rejoint le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud dans un groupe A très homogène . La Bosnie-Herzégovine, qui a brisé les rêves de l’Italie, atterrit dans le groupe B, où elle croisera le fer avec le Canada, la Suisse et le Qatar. La Turquie aura quant à elle aussi toutes ses chances dans le groupe D, avec les États-Unis, le Paraguay et l’Australie.

La Suède, victorieuse de la Pologne , tombe quant à elle dans le groupe F, avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Deux groupes attendent leur dernier qualifié : le I, celui de la France, qui sera fixée mercredi matin entre la Bolivie et l’Irak (coup d’envoi à 5h), et le K, celui du Portugal, qui attend de savoir qui de la Jamaïque ou de la République démocratique du Congo il affrontera le 17 juin à Houston.…

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